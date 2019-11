Teenager-Bande sorgt mit Macheten für Panik in Birmingham

Eine mit Macheten bewaffnete Teenager-Bande hat Panik und Schlägereien in einem Kino in Birmingham ausgelöst. Die Polizei nahm 5 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren fest und kassierte 2 Macheten und ein Messer ein. Kinobesucher hatten am frühen Samstagabend die Polizei gerufen, als sie die Jugendlichen mit Macheten sahen. Als die Polizisten eintrafen, wurden sie attackiert.