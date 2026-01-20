Kurz vor der Abfahrt hatte er eine Freundin am Bahnhof Porta Nuova in Verona getroffen, der er anvertraute, er wolle Freunde in Mailand treffen. Dort hatte er jedoch keine Bekannten, wie später seine Mutter berichtete. Der Staatsanwalt von Verona, Raffaele Tito, hat jetzt Ermittlungen wegen Personenentführung aufgenommen. Die bevorzugte Hypothese ist, dass der Junge möglicherweise online kontaktiert und überzeugt wurde, nach Mailand zu fahren.<BR \/><BR \/>Es gebe Hinweise darauf, dass jemand Diego versteckt halte und seine Flucht aus dem Elternhaus organisiert habe, verlautete es aus der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler stellten fest, dass Diegos Handy mit zwei Sendemasten im Zentrum von Mailand verbunden war. Es gab auch Hinweise von Diegos TikTok-Profil, als er angeblich eine Freundschaftsanfrage von einem seiner Basketballkollegen angenommen hatte. Allerdings haben die Ermittler Zweifel, dass Diego selbst diese Aktion auf seinem Profil durchgeführt hat. Aus diesem Grund gingen die Ermittler kürzlich in Diegos Wohnung, die er mit seiner Mutter und zwei Schwestern teilt, und beschlagnahmten seinen Computer. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, alle relevanten Daten auf dem PC zu untersuchen, um mögliche Motive und Ziele seines Verschwindens zu klären. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264125_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass Diego die Flucht schon länger mit einem Freund geplant habe, den er über das soziale Netzwerk kennengelernt habe, und nun alle notwendigen Vorkehrungen trifft, um nicht von seinen Familienangehörigen oder den Ermittlern entdeckt zu werden. Laut den Ermittlern könnte er von einem „Freund“ unterstützt worden sein, der ihm beigebracht hat, wie er sein Handy so einstellt, dass es nicht lokalisiert werden kann. Möglicherweise nutze er den „Flugmodus“, der den Datenverkehr unterbricht, aber eine Verbindung zu WLAN-Netzen in Cafés, Geschäften oder privaten Haushalten erlaubt, ohne dass das Handy von den Ermittlern geortet werden kann. <BR \/><BR \/>Am Montagabend fand ein stiller Marsch für Diego statt, an dem der Bischof von Verona, Domenico Pompili, der Bürgermeister von San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello, sowie der Präsident der Provinz Verona, Flavio Massimo Pasini, teilnahmen. Der Marsch endete in der Kirche von Pozzo, wo der Bürgermeister eine kurze Ansprache hielt. Bischof Pompili sprach bewegende Worte: „Wir warten auf Diego. Nur wer wartet, weiß, was es bedeutet, die Leere im Inneren zu spüren, wenn ein Kind fehlt. Wir beten dafür, dass wir im Vertrauen bleiben und nicht in Verzweiflung verfallen“.