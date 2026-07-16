Die Berufsfeuerwehr Bozen sowie zahlreiche weitere Rettungskräfte und die Behörden machten sich nach dem Einsturz des Gebäudes umgehend auf den Weg zum Ort des Geschehens. <BR \/><BR \/>Der eingestürzte Teil des Gebäudes wurde abgesichert. Die Einsatzkräfte erkunden derzeit die Lage und besprechen das weitere Vorgehen. Der Bereich rund um das Gerichtsgebäude wurde großräumig abgesperrt.<BR \/><BR \/>Ob sich zum Zeitpunkt des Einsturzes Personen im Gebäude befanden oder ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Auch die Ursache des Einsturzes ist derzeit noch unbekannt.