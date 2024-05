Teil unserer Bußgelder müsste in Rententopf der Ortspolizei, aber...

Setzt es einen Strafzettel, könnte per Gesetz rund ein Viertel des Bußgeldes in einen Zusatzrentenfonds für die Ortspolizei fließen. In Südtirol fehlt dafür aber das nötige Bereichsabkommen.