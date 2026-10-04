Nach Angaben der Zeitung „Vanguardia“ erhielt die Feuerwehr in der Region in der Nacht zu Sonntag mehr als tausend Anrufe. Bei den meisten Vorfällen handelte es sich demnach um Überschwemmungen von Kellern und anderen Räumlichkeiten sowie umgestürzte Bäume. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten außerdem in ihren Fahrzeugen eingeschlossene Fahrer retten, berichtete die Zeitung weiter.<h3>\r\n102-Jährige ertrinkt bei heftigen Regenfällen<\/h3>Auch im Baskenland rund um die Stadt Bilbao meldeten die Behörden Überschwemmungen und überflutete Straßen infolge der heftigen Regenfälle. In einigen Teilen der Altstadt von Bilbao stand nach RTVE-Angaben das Wasser knietief. In einigen Gegenden musste der Verkehr zum Stillstand kommen.<BR \/><BR \/>Bereits in den vergangenen Tagen hatten schwere Unwetter Teile des Landes heimgesucht. Spanische Medien berichteten übereinstimmend, dass am Samstag in dem Ort Madrigueras in der Region Kastilien-La Mancha eine 102 Jahre alte Frau in ihrem Haus ertrunken sei. Auf Bildern war zu sehen, wie sich dort Straßen in reißende Flüsse verwandelt hatten. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach den Angehörigen der Frau bei X sein Mitgefühl aus.