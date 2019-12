Teile Südtirols dürfen sich über „weiße Weihnachten“ freuen

Die Chancen, dass es an Weihnachten schneit, stehen laut Landeswetterfrosch Dieter Peterlin vielerorts gut. Vor allem jene, die nahe am Alpenhauptkamm wohnen, dürfen sich über „weiße Weihnachten“ freuen.





Garantierte "weiße Weihnachten" haben heuer alle die nahe am Alpenhauptkamm wohnen, also vom Reschen über Pfelders und Brenner bis Prettau. Hier liegt schon reichlich Schnee und auch zu Weihnachten schneit es etwas. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 23. Dezember 2019

"Grüne Weihnachten" gibt es einmal mehr in den tiefen Lagen unter 800/1000 m. In Brixen war es das letzte Mal im Jahr 2012 zu Weihnachten weiß, in Bozen und Meran wartet man sogar schon seit 10 Jahren auf einen schneebedeckten 24. Dezember. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 23. Dezember 2019

„Das letzte große Niederschlagsereignis für heuer liegt hinter uns, in den nächsten Tagen regnet und schneit es nur mehr gebietsweise: Jetzt dominiert nämlich eine Nordwestströmung. Diese bringt vor allem im Norden Südtirols etwas Schnee, während es im Süden föhnig und trocken bleibt“, sagt Peterlin.Alle, die im Reschengebiet, in den Seitentälern des Vinschgau (Sulden, Schnals), im Sarntal, in Ridnaun, in Gröden, im Gadertal, am Ritten, am Regglberg, im Ahrntal und im oberen Pustertal wohnen, dürften weiße Weihnachten garantiert haben.Auch in diesem Jahr wird es in den Gebieten unter 800 bis 1000 Metern keinen Schneefall an Weihnachten geben. Bereits seit 10 Jahren warten die Bewohner der Landeshauptstadt und von Meran vergeblich auf Schneefall an Heilig Abend. In Brixen schneite es zuletzt im Jahr 2012 an Weihnachten.

jno