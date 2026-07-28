Nachdem ein Waldbrand nahe Bordeaux in den vergangenen Tagen 42.000 Hektar Fläche verwüstet hat und rund 220.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten, war die Situation dort Dienstagfrüh nach einer „ruhigen“ Nacht „stabil“, wie die Behörden mitteilten. Mehrere nächtliche Brandentwicklungen nördlich von Le Porge und nördlich von Cap-Ferret konnten „dank des Einsatzes der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden“, erklärte die zuständige Präfektur in der Gironde. Die durch das Feuer vernichtete Fläche habe sich nicht vergrößert. Den Angaben zufolge sind Helfer weiterhin damit beschäftigt, „Brandschneisen zu schlagen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern“.<BR \/><BR \/>Es wurde allerdings auch eine neue Evakuierungsaufforderung für rund 4.000 Touristen im Badeort Lacanau westlich von Bordeaux herausgegeben. Sie würden nach Carcans und Castelnau-de-Médoc geleitet, erklärte die Präfektur. Im südlich der Gironde gelegenen Département Landes konnten hingegen 15.000 Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Dies betreffe „alle Bewohner der Gemeinden Sanguinet und Parentis-en-Born“ sowie die Einwohner von Biscarrosse und Gäste eines Campingplatzes nördlich der Stadt, erklärten die örtlichen Behörden.<BR \/><BR \/>Die Situation in Frankreich könnte sich angesichts der neuen Hitzewelle allerdings verschärfen: Der französische Wetterdienst prognostizierte Temperaturen von bis zu 40 Grad ab Dienstag mit trockenem Wind. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag bei einem Besuch eines Krisenzentrums der Einsatzkräfte in Bordeaux von den heftigsten Waldbränden im Land seit Ende des Zweiten Weltkrieges gesprochen.<BR \/><BR \/>Auch in Spanien wurde eine neue Hitzewelle erwartet, sie soll am Mittwoch beginnen und laut dem Wetterdienst bis zum Ende der Woche dauern. Die Höchstwerte können demnach auf bis zu 42 Grad steigen. Regierungschef Sánchez zeigte sich am Dienstag dennoch optimistisch. „Wir schaffen es tatsächlich, das Blatt zu wenden, und wir können im Kampf gegen diese Brände allmählich Licht am Ende des Tunnels erkennen“, sagte er zu Reportern. Allerdings müssten alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden - „insbesondere in den komplexen Tagen und Stunden, die vor uns liegen“.<BR \/><BR \/>Zuvor hatte Innenminister Fernando Grande-Marlaska von einer „positiven Nacht“ gesprochen. „Dank des enormen Einsatzes der Helfer“ konnten Fortschritte bei der Bekämpfung des Feuers erzielt werden. Die Präsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, äußerte sich ebenfalls optimistisch. Die Lage „bei den Waldbränden bessert sich allmählich“, erklärte sie. „Wir können heute optimistischer sein und mit der Planung der sicheren Rückkehr der Bewohner in mehrere Gemeinden beginnen.“<BR \/><BR \/>Nach Angaben des spanischen Innenministeriums wurden bisher rund 60.000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Seit Jahresbeginn sind demnach bereits 175.000 Hektar Land verbrannt - das ist das Sechsfache der vernichteten Fläche im Vorjahreszeitraum.<BR \/><BR \/>Da sich ein erheblicher Teil der Buschfeuer in Regionen befindet, die auf besonderes Interesse von Touristen stoßen, gab der ÖAMTC einige Tipps und Hinweise: „Für Pauschalreisende gilt grundsätzlich: Ist die Durchführung der Reise oder die Anreise durch unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände - beispielsweise Naturkatastrophen wie Waldbrände - erheblich beeinträchtigt oder unmöglich, ist ein kostenfreier Rücktritt möglich“, erläuterte ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. „Dies gilt auch ohne offizielle Reisewarnung des Außenministeriums.“ Allerdings ist der Zeitpunkt entscheidend: „Startet der Urlaub erst in zwei Wochen, sollten Reisende die Lage beobachten.“<BR \/><BR \/>Außerdem muss eine örtliche Nähe gegeben sein. „Besteht die Brandgefahr nicht unmittelbar am gebuchten Ort und gibt es am Urlaubsort auch sonst keine Einschränkungen oder Beeinträchtigungen, z. B. starke Rauchentwicklung, Straßensperren oder Ähnliches, ist kein Rücktritt möglich“, präzisiert die Juristin des Mobilitätsclubs. Bei Einschränkungen im Reiseverlauf, wie der Sperre von Sehenswürdigkeiten, kann eine Preisminderung in Frage kommen.<BR \/><BR \/>Bei Individualreisen ist ein kostenfreier Rücktritt vom Flug meist nur möglich, wenn das Flughafengelände direkt betroffen ist. Ob eine Unterkunft storniert werden kann, hängt vom nationalen Recht oder Kulanzlösungen ab. Ein Rücktritt ohne Stornokosten ist aber grundsätzlich möglich, wenn die Unterkunft direkt betroffen ist oder wenn Gefahr in unmittelbarer Nähe droht.<BR \/><BR \/>Treten Naturkatastrophen auf, wenn man bereits am Urlaubsort ist, hängt es von der Art der gebuchten Reise ab: „Bei Pauschalreisen muss der Veranstalter den Rücktransport organisieren und die Kosten tragen“, erklärt Pronebner. Auch eine teilweise Rückerstattung der Reisekosten ist möglich. Individualreisende sollten umgehend mit ihrer Reiseversicherung klären, ob für den konkreten Fall die Kosten für den Reiseabbruch übernommen werden. Ist eine Rückreise aufgrund gesperrter Flughäfen nicht möglich, müssen Airlines oder Reiseveranstalter für Betreuung sorgen, etwa mit Mahlzeiten, oder sie müssen zusätzlich notwendige Übernachtungen übernehmen.