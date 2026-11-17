Ein Einsatz in einem Krankenhaus bedeutet eine besondere Herausforderung: Eine große Anzahl an Menschen, komplexe Bauwerke mit langen Angriffswegen, eine umfangreiche Anlagen- und Energietechnik, um nur einige zu nennen. Da ist es gut, dass diese Szenarien immer wieder geübt werden – wie jüngst im Krankenhaus Sterzing.<BR \/><BR \/>Es wurde die sogenannte „Alarmstufe 2“ geprobt: Es fand eine Teilevakuierung im dritten Stock der Abteilung Innere Medizin statt. Zudem wurde ein Raum mit Rauch simuliert.<BR \/><BR \/>Nach dem automatischen Rundruf über das System DAKS fand die Übung wie geplant statt. Bezirksdirektorin Dr.in Elisabeth Montel und der Brandschutzkoordinator Dr. Ing. Jr. Klaus Gläserer sind zufrieden: „Alles hat sehr gut geklappt und es hat sich gezeigt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Patientinnen und Patienten im Ernstfall sehr gut aufgehoben sind.“<BR \/><BR \/>An der Übung waren neben mehreren Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Wipptal auch eine Notärztin, ein Notfallpsychologe, die Notfallleitung, die Notfallkoordinatorinnen und -koordinatoren, die Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses von Sterzing sowie das Weiße Kreuz und die Bergrettung beteiligt.