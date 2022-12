Der Unfall ereignete sich um 7.40 Uhr an der Abzweigung in Richtung Teis. 2 Pkw stießen dabei frontal zusammen.Eine 26-Jährige aus Pardell erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, während sich ein 43 Jahre alter Mann aus Villnöss mittelschwer verletzte.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes der Sektion Klausen versorgten die beiden an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus Brixen.Die Freiwillige Feuerwehr von Teis kümmerte sich um die Aufräumarbeiten vor Ort.