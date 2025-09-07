Aus noch ungeklärter Ursache prallte ein Motorrad mit zwei Personen an Bord am Sonntag zur Mittagszeit frontal mit einem Pkw zusammen. Dabei zogen sich die beiden Personen auf dem Motorrad – es handelt sich um einen etwa 65-jährigen Mann und eine 61-jährige Frau am Sozius – schwere Verletzungen zu.<BR \/><h3>\r\nEine verletzte Person nach Bozen geflogen <\/h3>\r\nDie angerückte Freiwillige Feuerwehr Teis sicherte die Unfallstelle, während Sanitäter des Weißen Kreuzes sowie das Notarzthubschrauber-Team Pelikan 1 die Verletzten versorgten. Sie waren während des Rettungseinsatzes bei Bewusstsein. <BR \/><BR \/>Der Biker musste mittels Notarzthubschrauber ins Bozner Spital geflogen werden, die Frau am Sozius wurde vom Weißen Kreuz Klausen ins Krankenhaus Brixen gebracht. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Brixen haben die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen, im Einsatz stand auch ein Abschleppwagen. Die Feuerwehr konnte gegen 14 Uhr wieder ins Gerätehaus einrücken. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>