<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/israel-und-hamas-stimmen-erster-phase-von-friedensplan-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, haben sich Israel und die islamistische Hamas in der Nacht auf Donnerstag auf die erste Phase des Friedensplans geeinigt. Demnach werden die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen und Israel wird seine Truppen zurückziehen, gab US-Präsident Donald Trump auf Truth Social bekannt. „Alle Parteien werden fair behandelt.“ Dies sehe ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, einen Rückzug der Israelis, Zugang für Hilfsgüter und einen Tausch von Geiseln und Häftlingen vor.<h3>\r\nBilder vom Geiselplatz <\/h3> Die Bilder stammen vom sogenannten Geiselplatz im Zentrum von Tel Aviv, dem Ort zahlreicher Kundgebungen und Versammlungen der vergangenen zwei Jahre, an dem Angehörige und Unterstützer das öffentliche Bewusstsein für die Verschleppten wachhalten. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71783873_gallery" \/><BR \/><BR \/>Später leerte sich der Platz weitgehend, weil es regnete, wie die „Times of Israel“ schreibt. Auf einem Foto ist ein Mann mit Regenschirm zu sehen – andere haben sich in Israel-Flaggen gehüllt. Auf einem Foto aus der Nacht wird eine amerikanische Flagge geschwenkt – ein Zeichen dafür, dass der lang ersehnte Durchbruch der US-Regierung von Präsident Donald Trump zugeschrieben wird.<BR \/><BR \/> „Wir können endlich wieder atmen“, heißt es in einem online veröffentlichten Brief des Forums der Geiselfamilien an Trump, in dem die Angehörigen ihn einladen, sie bei einem möglichen Besuch in Israel zu treffen oder gar auf dem Platz eine Rede zu halten.