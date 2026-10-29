Wie unkompliziert können Verbraucher ihre Anliegen bei Telefonanbietern und Energieversorgern klären? Und wie einfach ist es, eine Beschwerde einzureichen? Diesen Fragen ist die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) im Rahmen des Projekts „Freie Fahrt für Verbraucherrechte“ nachgegangen. Zwischen April und Juli 2026 wurden die wichtigsten Anbieter der Telefon- und Energiebranche untersucht.<BR \/><BR \/>Das Ergebnis fällt insgesamt positiv aus: Viele Unternehmen verfügen über digitale Serviceangebote und stellen ihre Konditionen allgemein zugänglich zur Verfügung. Gleichzeitig zeigt die Analyse jedoch, dass der Kundenservice nicht überall gleichermaßen verbraucherfreundlich gestaltet ist.<h3>\r\nKundenservice: Viele Kontaktmöglichkeiten, unterschiedliche Hürden<\/h3>Grundsätzlich bieten die untersuchten Unternehmen verschiedene Wege an, um mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten. Dazu zählen persönliche Kundenbereiche auf den Websites, mobile Apps, Kontakt- und Beschwerdeformulare, zertifizierte E-Mail (PEC) sowie Einschreiben.<BR \/><BR \/>Wie gut diese Möglichkeiten tatsächlich zugänglich sind, unterscheidet sich allerdings je nach Branche und Anbieter. Besonders beim telefonischen Kundenservice und bei der Einreichung von Beschwerden zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem Telekommunikations- und dem Energiesektor.<h3>\r\nTelefonischer Kundenservice: Menschliche Ansprechpartner nicht immer leicht erreichbar<\/h3>Im Telekommunikationsbereich sind die durchschnittlichen Antwortzeiten am Telefon vergleichsweise kurz. Allerdings setzen nahezu alle untersuchten Anbieter auf Anrufmanagementsysteme, die auf künstlicher Intelligenz basieren.<BR \/><BR \/>Diese Systeme können zwar für eine schnelle Vermittlung sorgen, verlängern nach Einschätzung der Verbraucherzentrale jedoch häufig den Weg zum eigentlichen Anliegen. Für Kunden, die Unterstützung benötigen, kann die Kontaktaufnahme dadurch umständlicher werden.<BR \/><BR \/>Vor diesem Hintergrund gewinnt ein aktueller Gesetzentwurf an Bedeutung, der unter anderem vorsieht, dass Verbraucher auf einfache Anfrage und ohne Angabe von Gründen mit einem menschlichen Mitarbeiter sprechen können. Die Verbraucherzentrale begrüßt diesen Ansatz als verbraucherfreundliche Lösung.<BR \/><BR \/>Im Energiesektor gestaltet sich der telefonische Kontakt teilweise anders: Hier können Kunden bei den untersuchten Anbietern häufig direkt mit einem Mitarbeiter sprechen, ohne zuvor ein KI-gestütztes Anrufmanagementsystem durchlaufen zu müssen. Dafür nehmen einige Unternehmen längere Wartezeiten in Kauf. Aus Sicht der Verbraucherzentrale kann der direkte Zugang zu einem persönlichen Ansprechpartner den Kundenservice jedoch effektiver machen.<h3>\r\nBeschwerden einreichen: Im Telekommunikationsbereich oft komplizierter<\/h3>Auch bei der Frage, wie einfach Kunden eine Beschwerde einreichen können, zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Branchen.<BR \/><BR \/>Im Telekommunikationssektor bietet lediglich rund ein Drittel der untersuchten Anbieter die Möglichkeit, Beschwerden mittels einer gewöhnlichen E-Mail einzureichen. Die übrigen Unternehmen verlangen andere Einreichungswege. Teilweise wird dabei auch die zertifizierte elektronische Post (PEC) genannt, über die nur ein Teil der Bevölkerung verfügt.<BR \/><BR \/>Wer eine Beschwerde über die Website oder ein entsprechendes Onlineformular einreichen möchte, muss sich zudem fast immer zuvor anmelden. Nur bei einem der untersuchten Anbieter ist dies nicht erforderlich. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale stellt die notwendige Registrierung eine zusätzliche Hürde für Menschen dar, die ein Problem melden möchten.<h3>\r\nEnergieversorger schneiden bei der Zugänglichkeit besser ab<\/h3>Bei Strom- und Gasversorgern gestaltet sich die Einreichung von Beschwerden in vielen Fällen einfacher. Nur wenige Anbieter verlangen eine vorherige Anmeldung, wenn Kunden ihre Beschwerde direkt über die Website oder ein Onlineformular übermitteln möchten. Allerdings verfügen auch nicht alle Unternehmen über ein eigenes Beschwerdeformular.<BR \/><BR \/>Zudem bietet im Energiesektor nur etwa ein Drittel der untersuchten Anbieter keine Möglichkeit, Beschwerden per E-Mail einzureichen. Damit stehen Verbrauchern hier insgesamt mehr unkomplizierte Wege offen, ihre Anliegen vorzubringen.<h3>\r\nViele Beschwerden, nicht immer schnelle Lösungen<\/h3>Sowohl die Telekommunikations- als auch die Energiebranche gehören seit Jahren zu den Bereichen, in denen zahlreiche Beschwerden eingehen. Grund dafür ist unter anderem die hohe Zahl an Verträgen. Gleichzeitig gibt es weiterhin Probleme, die von den Kundenserviceabteilungen nicht immer beim ersten Kontakt zufriedenstellend gelöst werden können.<BR \/><BR \/>Für die Verbraucherzentrale stellt sich deshalb die Frage, ob weniger, dafür aber effizientere Beschwerdekanäle die bessere Lösung wären. Statt zahlreiche Kontaktmöglichkeiten anzubieten, könnte es sinnvoller sein, gezielt in eine wirksame Bearbeitung der eingehenden Beschwerden zu investieren. Entscheidend ist schließlich nicht allein, wie viele Wege Kunden offenstehen, um ein Unternehmen zu erreichen, sonder auch, ob ihr Anliegen rasch, unkompliziert und zufriedenstellend geklärt wird.<h3>\r\nInformationen häufig nur auf Italienisch verfügbar<\/h3>Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die sprachliche Zugänglichkeit: In beiden untersuchten Branchen sind Informationen und Kontaktmöglichkeiten – von wenigen positiven Ausnahmen abgesehen – ausschließlich in italienischer Sprache verfügbar. Für Verbraucher, die andere Sprachversionen benötigen, kann dies den Zugang zu wichtigen Informationen und Serviceangeboten erschweren.<BR \/><BR \/>Um den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Kontaktaufnahme mit den Kundenservice-Stellen zu erleichtern, hat die Verbraucherzentrale einen Leitfaden zusammengestellt, <a href="https:\/\/www.consumer.bz.it\/sites\/default\/files\/Leitfaden_Energie%20und%20Telefonie.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der auf der Webseite eingesehen werden kann.<\/a>