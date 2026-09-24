In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Meldungen über die neuen Betrugsversuche bei der Notrufnummer 117 eingegangen. Bei dieser Betrugsmasche kontaktieren die Täter ihre Opfer telefonisch und geben sich als Beamte aus. <BR \/><BR \/><BR \/>Unter verschiedenen Vorwänden fordern sie die Betroffenen auf, zur Kaserne in der Bozner Bahnhofstraße 6 zu kommen oder persönliche Daten preiszugeben, berichtet die Finanzpolizei. <BR \/><BR \/>Oft behaupten die Täter, sie hätten ein Fahrzeug mit ausländischen Staatsbürgern angehalten und darin ein Ausweisdokument eines Angehörigen des Opfers gefunden.<h3>Finanzpolizei warnt vor neuer Betrugsmasche<\/h3>„Die Finanzpolizei kontaktiert Bürger nicht telefonisch und fordert sie aus allgemeinen „dienstlichen Gründen“ auf, zur Kaserne zu kommen. Ebenso wenig verlangt sie telefonisch die Übermittlung sensibler Daten oder Informationen“, warnt der Bozner Landeskommandant der Finanzpolizei, Oberst Giuseppe Dinoi.<BR \/><BR \/>Ziel der Betrüger könnte es sein, die Opfer aus ihrer Wohnung zu locken, sodass in ihrer Abwesenheit Komplizen in die Wohnung eindringen und Geld oder Wertgegenstände stehlen können. <BR \/><BR \/>Die Finanzpolizei rät deshalb, auf verdächtige Aufforderungen nicht einzugehen und keine persönlichen Informationen preiszugeben. Auch Angaben darüber, ob sich Geld oder Wertgegenstände in der Wohnung befinden, sollten nicht gemacht werden.<BR \/><BR \/>Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch können sich Bürger rund um die Uhr unter der Nummer 117 an die Finanzpolizei wenden.