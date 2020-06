Telefonische Vormerkung für Blutabnahmen

Damit ist es dem Dienst möglich telefonische Wartezeiten entgegenzuwirken, indem der Anruf an eine weitere Person, die sich in Smart Working befindet, umgeleitet wird sobald die Linie besetzt ist. Aus diesem Grund scheint dann eine Handynummer bei der Umleitung auf.Der Gesundheitsbezirk Bozen möchte darauf hinweisen, dass es sich um eine mobile Dienstnummer handelt und die Bürger beruhigt in der Leitung bleiben können, um anschließend ihre Vormerkung zu tätigen. Man erinnert auch daran, dass dieser Dienst in Anbetracht der Covid-19 Pandemie eingeführt wurde, um überfüllte Warteräume in den Blutabnahmestellen zu vermeiden.

