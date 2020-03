Telefonseelsorge weiterhin erreichbar – mit Einschränkungen

Die Einschränkung der telefonischen Erreichbarkeit wurde in der gemeinschaftlichen Verantwortung zur Eindämmung des Corona-Virus beschlossen, um die aus ganz Südtirol zum TS-Dienst anreisenden Freiwilligen von ihrem Dienst zu entpflichten.„Wir wollen aber einsame, kranke und ältere Menschen gerade jetzt auf keinen Fall alleine lassen“, sagt Leiterin Silvia Moser. „Allerdings müssen auch wir unseren Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten.“Deshalb habe man nach reiflicher Überlegung beschlossen, bis vorläufig 3. April die telefonische Erreichbarkeit der Telefonseelsorge zwar nicht auszusetzen, aber auf die Zeit von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr, einzugrenzen.In dieser Zeit werden die beiden Hauptamtlichen der Telefonseelsorge unter der gewohnten Nummer 0471 052 052 für Menschen in Krisen und belastenden Lebenssituationen als Ansprechpartner am Telefon zur Verfügung sein.„In dieser besonderen Situation werden sie auch versuchen, möglichst schneller als innerhalb der zugesagten 48 Stunden auf die eingehenden Anfragen zu reagieren,“ erläutert Silvia Moser.Moser bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe: „Es geht jetzt auch darum, dass alle vermehrt füreinander Sorge tragen und konkrete Nachbarschaftshilfe praktizieten. Das geht auch per Telefon.“Moser ermutigt: „Bitte trauen Sie es sich zu, bei jemandem, der womöglich krank, alt, einsam oder in Trauer ist, telefonisch nachzufragen, wie es ihm geht, oder ob Sie etwas für ihn oder sie tun könnten. Es reicht, wenn Sie diesem Menschen zuhören und Ihr wertschätzendes, zuhörendes Da-Sein vermitteln.“

