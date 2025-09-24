Alles begann am Montagnachmittag. Eine über 80-jährige Frau wurde von einem Mann angerufen, der sich als Carabiniere ausgegeben haben soll. Er habe ihr erklärt, dass ihr Sohn in einen Unfall mit einer schwangeren Frau verwickelt war. Ihr sei versprochen worden, dass sie seine Inhaftierung vermeiden könne, indem sie einem angeblichen Anwalt Schmuck und Bargeld aushändigt. <BR \/><BR \/>Dieser würde gleich vorbeikommen, um die Wertgegenstände entgegenzunehmen, so der Anrufer. Wie es der Zufall wollte, kehrte der Sohn der Frau aber just in diesem Moment nach Hause zurück. Da ihr nun klar wurde, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging, wandte sich die Seniorin umgehend an die Carabinieri von Cavalese und schilderte ihnen den Vorfall. Die Einsatzkräfte leiteten sofort Ermittlungen ein. <h3>\r\nZweite Frau fiel auf Betrugsversuch rein<\/h3>Am darauffolgenden Tag soll dann eine weitere ältere Frau in Cavalese einen ähnlichen Anruf erhalten haben. Bei ihr soll der falsche Carabiniere mehr Glück gehabt haben: Die Frau soll einem jungen Mann, der sich als Anwalt ausgegeben habe, sowohl Schmuck als auch Bargeld ausgehändigt haben. Sofort wurde eine groß angelegte Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Betrügern gestartet. Daran beteiligt waren auch die Carabinieri von Neumarkt, Bozen, Trient, Cles und die Ortspolizei von Eppan. <BR \/><BR \/>Dank der Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten konnte das Auto der beiden Tatverdächtigen schließlich im Überetsch gestoppt werden. Im Wagen saßen zwei Männer aus Kampanien. Einen Teil der Beute hatten sie im Fahrzeug dabei und händigten sie den Ordnungshütern freiwillig aus. Die Männer nannten auch den Namen des Hotels, in dem sie den Rest aufbewahrten. Die Ordnungskräfte stellten so insgesamt 6.000 Euro Bargeld sowie Gold und Schmuck im Wert von 15.000 Euro sicher. Die beiden Männer wurden wegen schwerem Betrug und Betrugsversuch auf freiem Fuß angezeigt. In beiden Fällen sollen Aufnahmen von Überwachungskameras die Anwesenheit der beiden Tatverdächtigen nahe der Tatorte beweisen.