„Temperaturen auf den Bergen wie Ende August, nicht Ende Oktober“

Sonnenschein soweit das Auge reicht und ungewöhnlich warme Temperaturen: Während sich die einen über T-Shirt-Wetter beim Wandern freuen, bereitet die Wärme anderen Unbehagen. Denn es ist momentan nicht nur überdurchschnittlich warm, sondern auch ziemlich trocken.Auch am heutigen Sonntag ist es wieder deutlich zu warm für Ende Oktober, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In den Tälern liegen die Temperaturen aktuell 5 Grad über dem Durchschnitt – in höheren Lagen sind es sogar 7 bis 10 Grad mehr als normal.Ungewöhnlich warm ist es auch auf den Bergen Südtirols. 13 Grad jeweils auf dem Rittner Horn und am Kronplatz auf 2260 Höhenmetern. Selbst auf der höchsten Wetterstation Südtirols, dem Wilden Feiger auf 3400 Höhenmetern, werden Plusgrade verzeichnet. „Solche Temperaturen gibt es auf den Bergen normalerweise Ende August, nicht Ende Oktober“, weiß der Landesmeteorologe.Bei dem Wetter zieht es natürlich viele auf die Almen und Gipfel unseres Landes. Trotz trockener Luft und einem kräftigen Hoch ist die Fernsicht auf den Bergen aber etwas getrübt. Grund dafür ist der Saharastaub der momentan in der Luft liegt, so Peterlin.Auch am Montag dominiert der Sonnenschein. Der Allerheiligentag beginnt sehr sonnig. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken.Ein Wechsel aus Sonne und Wolken zeigt sich auch am Mittwoch, bevor sich die Sonne am Donnerstag nur noch selten zeigt. Die Temperaturen gehen in der kommenden Woche Tag für Tag zurück. Am Freitag sind dann auch Niederschläge zu erwarten.Nicht nur in Südtirol, sondern europaweit ist es momentan zu warm. Für den ersten Tag der Winterzeit erwarten Meteorologen auch in Deutschland spätsommerliche Temperaturen von 21 bis 27 Grad. Auch in Paris wurden erst vor Kurzem 23 Grad gemessen, in London waren es 22 Grad. Sommerlich warm war es auch in Rom mit Temperaturen um die 27 Grad.