Temperaturen im Juli 2 bis 3 Grad über langjährigem Durchschnitt

Im Monat Juli lagen die Temperaturen in ganz Südtirol um 2 bis 3 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt. Damit ist dieser Juli der zweitwärmste nach dem Juli 2015, wie aus den Aufzeichnungen der Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz hervorgeht.Die höchste Temperatur wurde am 22. Juli mit 39,0 Grad in Bozen gemessen, am kühlsten war es am 9. Juli in Welsberg mit 3,9 Grad. Die meisten Blitze hat es mit 2600 am 25. Juli gegeben.Die ersten 3 Wochen im Juli waren im Großteil des Landes sehr trocken, erst in der letzten Woche des Monats gingen immer wieder Gewitter nieder, damit lagen die Niederschlagsmengen insgesamt mehr oder weniger im Durchschnitt. Am meisten geregnet hat es im hinteren Passeiertal mit insgesamt 178 Litern pro Quadratmeter in Platt in Passeier, gefolgt vom Wipptal mit 160 Litern pro Quadratmeter in Sterzing.Am trockensten war es im Unterland: an der Wetterstation in der Laimburg wurden 53 Liter pro Quadratmeter gemessen.Der August hat am heutigen Montag sehr sonnig in einer nordwestlichen Anströmung begonnen. Morgen geht es recht sonnig weiter, es ziehen aber auch ein paar Wolkenfelder durch, die Schauerneigung ist gering. Am Mittwoch dominiert der Sonnenschein. Am Donnerstag und Freitag ist die Atmosphäre wieder labiler, im Tagesverlauf ist mit Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen steigen Tag für Tag an.