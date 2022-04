Temperaturen steigen in der Karwoche wieder an

Für die Jahreszeit ist es in Südtirol aktuell zu kühl. Das Wetter wird von einer kühlen nördlichen Höhenströmung bestimmt. Am Samstag war es besonders windig mit gemessenen Windböen über 70 km/h in Meran und St. Walburg, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Am Sonntag ließ der Wind nach und wehte nur noch im Norden des Landes.Das Wetter bringt in der Karwoche endlich den Frühling wieder zurück. In den folgenden Tagen steigen die Temperaturen wieder an. Bis zum Freitag sollen Temperaturen bis zu 24 Grad Celsius erreicht werden. Ingesamt bleibt es in der Karwoche recht freundlich. Die Sonne kann allerdings durch teils dichte hohe Wolkenfelder und Saharasand merklich abgeschwächt werden.