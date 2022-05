Temperaturen unter 20 Grad: Heute ist der kühlste Tag im Mai

Vom Frühsommer der vergangenen Tage ist am heutigen Sonntag nichts mehr zu spüren: Überall in Südtirol sind die Temperaturen unter 20 Grad Celsius gesunken, in höheren Tallagen klettert das Thermometer nicht einmal über die 15-Grad-Marke. Die Schneefallgrenze liegt auf 2000 Metern.In den Morgenstunden und am Vormittag gab es viele Wolken mit etwas Niederschlag, der noch bis in den Nachmittag hinein anhalten kann. Erste Auflockerungen gibt es dann vom Vinschgau her, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt.Eine Wetterbesserung folgt am Beginn der kommenden Woche: Sonne und Wolken wechseln, nachmittags sind jeweils einzelne gewittrige Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen Tag für Tag wieder an.