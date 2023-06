Terenten: Bauer gerät unter Mähmaschine – Mittelschwer verletzt

Alarm wurde um kurz nach 18 Uhr geschlagen: Person unter Mähmaschine. Sofort rückten die Feuerwehren Terenten, Kiens und der First Responder aus.Der rund 40-jährige Bauer des Holzerhofs von Pein in Terenten war unter eine Mähmaschine geraten und hatte sich dabei mittelschwere Verletzungen im Hüftbereich zugezogen.Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Brixen geflogen.Im Einsatz standen die Feuerwehren Terenten, Kiens, der First Responder Terenten und der Notarzthubschrauber Pelikan 2.