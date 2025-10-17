Ein Anwohner bemerkte kürzlich verdächtige Personen, die in der Sonnenbergstraße in Terenten unterwegs waren und alarmierte die Carabinieri. Die Beamten der Station Vintl arbeiteten dabei eng mit Einsatzkräften der Kompanie Brixen zusammen.<BR \/><BR \/>Vor Ort trafen die Militärs einen Mann und eine Frau, beide mit einschlägigen Vorstrafen, an, die zunächst die Flucht ergriffen, aber schnell von den Einsatzkräften gestoppt werden konnten. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung wurden 455 Euro Bargeld sowie ein Satz Werkzeuge sichergestellt, darunter ein Schraubendreher und eine Magnetkarte zur Manipulation elektronischer Schlösser.<BR \/><BR \/>Die beiden Personen wurden wegen schweren Diebstahls auf freiem Fuß an die zuständige Staatsanwaltschaft überstellt. Die Polizei betont, dass die erfolgreiche Aktion die Bedeutung von schneller Meldung durch Bürger und die enge Zusammenarbeit der örtlichen Einheiten unterstreicht.