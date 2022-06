Terenten: Unfall zwischen Motorrad und Pkw fordert 2 Schwerverletzte

Der Unfall ereignete sich auf der Sonnenstraße bei Terenten um 12.40 Uhr: Ein Motorrad, auf dem 2 Personen unterwegs waren, prallte mit einem Pkw zusammen.Beide Personen, die auf dem Motorrad gesessen hatten, erlitten bei dem Zusammenprall ein Politrauma. Die Person am Lenkrad des Pkw kam mit leichten Verletzungen davon.Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert: Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog eine schwerverletzte Person in das Krankenhaus Bozen, die 2. schwerverletzte Person wurde vom Weißen Kreuz samt Notarzt in das Krankenhaus Bruneck eingeliefert. Dorthin wurde auch die leichtverletzte Person gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr Terenten kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen außerdem die Straßenpolizei und die Carabinieri.