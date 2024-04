Terlan: 2 Unfälle auf der MeBo

Passiert ist der Unfall gegen 15 Uhr zwischen Terlan und Vilpian. Aus bisher ungeklärter Ursache prallten 2 Autos zusammen. Dahinter versuchten Fahrzeuge auszuweichen, und es kam zu einem zweiten Auffahrunfall, der glücklicherweise glimpflich ausging.Die Ortspolizei war zufällig vor Ort und setzte die Rettungskette in Gang. Von den 4 in den Unfall verwickelten Personen wurde glücklicherweise nur eine leicht verletzt. Die Sanitäter versorgten sie an der Unfallstelle und brachten sie anschließend mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus von Bozen.Für die Dauer des Einsatzes war die Nordspur nur einspurig befahrbar. Das führte kurzfristig zu Stau.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Terlan , das Rote Kreuz, das Weiße Kreuz, die Ortspolizei und die Carabinieri.