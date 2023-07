Terlan: 33-jähriger Arbeiter von Baum getroffen – Erheblich verletzt

Der Unfall ist gegen 17 Uhr passiert. Der Arbeiter aus Bozen war auf einer Baustelle zwischen Terlan und Siebeneich, als ihn der umstürzende Baum traf und zu Boden riss. Dabei verletzte er sich an Kopf und Fuß. Der Baum ist wohl aufgrund der Unwetter umgestürzt, die am späten Nachmittag über Südtirol zogen. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten den erheblich verletzten Arbeiter an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Im Einsatz stand das Weiße Kreuz der Sektion Etschtal.