Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der 90er-Zone auf der MeBo-Nordspur bei Terlan. Ein weißes Auto der Marke „Lancia“ geriet aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern. Einer der beiden Insassen zog sich dabei leichte Verletzungen zu, beide wurden vorsorglich zur Abklärung ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Der Verkehr auf dem betroffenen Abschnitt der MeBo wurde zeitweise einspurig weitergeleitet, wodurch sich ein Rückstau von bis zu einem Kilometer bildete. Gegen 14.30 Uhr war die Straße wieder normal befahrbar. <BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Terlan, die Straßenpolizei sowie das Weiße Kreuz.