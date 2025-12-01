<BR \/><BR \/>Durch die Veranstaltung führten Stabsfeldwebel Matteo Russo, Kommandant der Carabinieri-Station Terlan, und die Stabsgefreite Alessia La Marchina. Insgesamt nahmen etwa 30 Personen an der Informationsveranstaltung teil.<BR \/><BR \/>Besonders im Fokus standen zwei gängige Betrugsformen: der Trick mit dem falschen Carabiniere, bei dem sich Kriminelle als Ordnungskräfte ausgeben, um Vertrauen zu erschleichen, sowie der sogenannte „Spiegeltrick“. Die Carabinieri erklärten, wie diese Täuschungen ablaufen, woran man sie erkennt und welche Vorsichtsmaßnahmen helfen, um sich zu schützen.<h3>\r\n„Spiegeltrick“ und „falscher Carabiniere“ erklärt <\/h3>Neben konkreten Beispielen erhielten die Senioren auch praktische Tipps zur Vorbeugung von Diebstählen und allgemein zu Straftaten, die oft Menschen in vulnerablen Lebenssituationen treffen. Russo betonte dabei die Bedeutung von Aufklärung: „Information ist der beste Schutz – vor allem für jene, die im Alltag besondere Unterstützung brauchen.“<BR \/><BR \/>Zum Abschluss gab es einen offenen Austausch, bei dem die Teilnehmer Fragen stellten und eigene Erlebnisse schildern konnten. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich direkt bei den beiden Sicherheitskräften Rat zu holen.<BR \/><BR \/>Die Initiative ist Teil der fortlaufenden Präventionsarbeit der Carabinieri, die in Südtirol regelmäßig auf Sensibilisierung und Bürgernähe setzt. Besonders ältere Menschen sollen durch gezielte Informationsangebote bestärkt und geschützt werden.