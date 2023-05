Sattelschlepper landet im Straßengraben – Über 2 Promille Alkohol im Blut

Foto: © FF Terlan

Der Fahrer fuhr mit seinem Sattelschlepper mit ausländischem Kennzeichen kurz vor Mitternacht in Bozen auf die Mebo in Richtung Terlan.Bereits vor der Tankstelle „Q8“ waren Schleifspuren zu sehen. „Scheinbar waren beim Anhänger des Sattelschleppers die Reifen blockiert“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Terlan, Stefan Zelger, zu STOL.Daraufhin fuhr der Fahrer von der Mebo ab und nach Terlan. „Beim zweiten Kreisverkehr im Dorf hat er gewendet und dabei ein Straßenschild mitgerissen und fuhr wieder zurück in Richtung Mebo.“Nach der Möltner Kreuzung kam dem Sattelschlepper ein Auto entgegen, er musste ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden, sodass der Fahrer mit seinem Lkw im Straßengraben landete.Die Feuerwehr Terlan war sofort vor Ort, auch die Berufsfeuerwehr Bozen musste ausrücken, um das Auto zu bergen.Die Alkoholkontrolle ergab, dass der Fahrer stark betrunken war und über 2 Promille Alkohol im Blut hatte.Die Bergung des Sattelschleppers erwies sich als schwierig und dauerte bis kurz vor 5 Uhr in der Früh.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Terlan, die Berufsfeuerwehr Bozen und die Carabinieri.