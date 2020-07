Terlan: Feuer im Postamt

Die Freiwilligen Feuerwehren von Terlan und Andrian sowie die Bozner Berufsfeuerwehr wurden gegen 9.20 Uhr alarmiert. Im Toiletten-Bereich des Postamtes war ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein Kurzschluss bei einem Ventilator der Auslöser gewesen sein.Mitarbeiter der Post alarmierten sofort die Wehrleute und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Wir bekamen den Brand rasch in den Griff“, erklärte der Terlaner Feuerwehrkommandant Stefan Zelger gegenüber STOL.Der Brand beschränkte sich auf den Toilettenbereich. Im Anschluss an die Brandbekämpfung befreiten die Wehrleute das Gebäude vom Rauch.Verletzt wurde glücklicherweise niemand, auch der Schaden hielt sich in Grenzen. Neben den Feuerwehren stand auch das Weiße Kreuz im Einsatz.

