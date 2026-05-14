„Drei bis vier Steine – jeweils mit einem Volumen von rund 0,5 Kubikmetern – sind gegen 15 Uhr auf die Maultasch-Promenade gestürzt“, erklärt Stefan Zelger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Terlan.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrmänner rückten umgehend aus und räumten die Promenade, nach rund 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Auch die Ortspolizei war vor Ort.<BR \/><BR \/> Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Da für die kommenden Tage weiterhin Regen vorhergesagt ist, wurde die Promenade vorsorglich gesperrt. Es sei nicht das erste Mal, dass sich in diesem Bereich Geröll löst.