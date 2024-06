Terlan: Motorradfahrer prallt gegen Auto – schwer verletzt

Passiert ist der Unfall gegen 13.30 bei Kilometer 0,5 der Möltner Straße. Ein Motorradfahrer aus Bozen fuhr talwärts, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und auf ein Richtung Mölten fahrendes Auto prallte.Der Motorradfahrer wurde über das Auto katapultiert und landete 20 Meter weiter hart auf dem Asphalt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen vor allem an den Beinen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Terlan , das Weiße Kreuz Etschtal und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF).Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde der Verletzte ins Krankenhaus Bozen gebracht. Die Frau am Steuer des Autos, eine junge Tschögglbergerin, erlitt einen Schock. Die Carabinieri Terlan führen die Erhebungen zum Unfallhergang.