Der Mann soll für das Feuer an einer Hecke zwischen mehreren Wohngebäuden verantwortlich sein, das sich vor zwei Tagen ereignet hatte. Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorfall auf und führte die Ermittler schließlich zu ihm.<BR \/><BR \/>Ob der Mann auch mit weiteren Bränden in Verbindung steht, ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden geprüft.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Wochen war es im Gemeindegebiet vermehrt zu Bränden gekommen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/feuerwehr-warnt-vor-brandstiftern-und-bittet-bevoelkerung-um-mithilfe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>). Die Feuerwehr hatte deshalb die Bevölkerung aufgerufen, besonders aufmerksam zu sein, da mehrere Hinweise auf vorsätzlich gelegte Feuer hindeuteten.