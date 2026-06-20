<BR \/><BR \/>Am Freitagabend wurde in Terlan der Notruf abgesetzt, nachdem eine Scheune im Industriegebiet von Bozens Nachbargemeinde in Brand geraten war. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1326156_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als die Wehrleute am Einsatzort eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Etwa eineinhalb Stunde lang waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Terlan, Siebeneich sowie der Berufsfeuerwehr Bozen mit den Löscharbeiten beschäftigt, ehe der Einsatz beendet werden konnte. <BR \/><BR \/>Vor Ort war auch ein Techniker des Stromnetzbetreibers Edyna. Verletzt wurde beim Brand laut vorliegenden Informationen niemand.