Gegen 2.30 Uhr krachte ein Mann mit seinem Auto im Ortsteil Klaus aus vorerst unbekannter Ursache gegen eine Mauer. Da innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, entschieden sich die Wehrleute dazu, eine schonende Bergung durchzuführen. Dazu wurden die hintere Tür samt B-Säule entfernt.<BR \/><BR \/>Anschließend wurde der mittelschwer verletzte Mann vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr von Terlan auch das Weiße Kreuz Etschtal, der Notarzt und die Carabinieri Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386399_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bereits einige Stunden davor waren die Wehrleute von Terlan zu einem Einsatz gerufen worden. Gegen 23.30 Uhr kam ein Auto auf der MeBo von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Begrenzungsmauer. Eine Person verletzte sich leicht. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Terlan das Weiße Kreuz Etschtal und die Carabinieri Ritten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386402_image" \/><\/div>