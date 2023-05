Terlaner Jahrgangsbaumaktion: Ein Berg-Ahorn für den Jahrgang 2021

Foto: © Umweltgruppe Terlan

Es ist ein alter Brauch in ganz Tirol und auch darüber hinaus für ein Neues Leben auch einen Baum zu pflanzen. Das machet die Umweltgruppe zusammen mit der Gemeinde und mit den Eltern des jeweiligen Jahrganges für die Kinder bereits seit 2009. Im Jahr 2021 kamen in Vilpian, Terlan und Siebeneich 59 Kinder (20 Mädchen, 39 Buben) zur Welt.In diesem Jahr wurde ein Berg-Ahorn in der Bachau in Vilpian gepflanzt. Dem Ahorn werden Schutzkräfte zu geschrieben. „So möge dieser Baum als Zeichen zum Schutz eurer Kinder und zum Schutz der Natur stehen, denn nur mit einer intakten Natur, geht es auch uns Menschen gut. Wir sollten uns als Teil der Natur sehen und ihr mit Respekt begegnen und dementsprechend auch danach handeln,“ sagte Thomas Haberer von der Umweltgruppe Terlan in seiner Begrüßung.Anwesend waren neben einigen Mitgliedern der Umweltgruppe Terlan auch die Gemeindereferenten Magdalena von Dellemann, Angelo Bortolotti, Johannes Fontana und Vize-Bürgermeister Martin Huber.