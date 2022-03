„Terlaner Spargelzeit“ ist eröffnet

Die Spezialitätenwoche, welche heute, Donnerstag, 31. März 2022, am Festplatz in Terlan vorgestellt wurde, wird von der Ortsgruppe Terlan des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Terlan, der Kellerei Terlan und der Marke Terlaner „Margarete“ Spargel organisiert.Täglich und bei jedem Wetter wird der Terlaner „Margarete“ Spargel von Hand auf den Feldern gestochen, zu den Terlaner Spargelwirten gebracht und dort frisch verarbeitet.Dieser regionale Kreislauf garantiert Frische und einen einmaligen Geschmack. Ob gedämpft, gekocht, gebacken oder gegrillt – der Spargel wird von den Köchinnen und Köchen gekonnt in Szene gesetzt: im Risotto, in cremigen Suppen, in Pasta-Spezialitäten, im Gemüsestrudel, in Eierspeisen oder bei Fischgerichten – überall entfaltet der vielfältige „Margarete“ Spargel besonders sein typisch intensives und nussiges Aroma. Auch für all jene, die es lieber süß haben, verarbeiten die Terlaner Spargelwirte das edle Gemüse raffiniert zu leckeren Süßspeisen.„Die Terlaner Spargelzeit steht aber nicht nur für Genuss, sondern vor allem für die gute Zusammenarbeit im Dorf. Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Produzenten, den Spargel- und Weinbauern, den Veredlern der Produkte, der Kellerei Terlan und den Gastwirtinnen und Gastwirte ist ein Paradebeispiel, das bereits seit 39 Jahren besteht“, sagte Michael Fontana, HGV-Ortsobmann von Terlan bei der Eröffnungsveranstaltung.Insgesamt 12 Terlaner Spargelbauern kultivieren heute auf rund zehn Hektar Anbaufläche hochwertigen Spargel. „Auf den sandigen und humusreichen Böden des unteren Etschtals gedeihen die weißen Sprossen besonders gut. Das milde Klima trägt zudem dazu bei, dass die „Margarete„ Spargeln einen unverkennbaren zarten Geschmack entwickeln“, berichtete Manfred Koroschetz, Koordinator des Terlaner „Margarete“ Spargel und Vertreter der Spargelbauern.Zu den Spargelgerichten wird der „Spargelwein“ der Kellerei Terlan serviert. „Der Spargelwein ist ein bekömmlicher Sauvignon, der eigens für diese kulinarischen Wochen abgefüllt wird und besonders gut mit Spargelgerichten harmoniert“, erklärte Georg Eyrl, Obmann der Kellerei Terlan.Bei der Eröffnungsveranstaltung waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, unter anderem der Bürgermeister von Terlan, Hansjörg Zelger, Landtagsabgeordneter Helmut Tauber, HGV-Präsident Manfred Pinzger, HGV-Vizepräsident und Gebietsobmann Klaus Berger, HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler, die Spargelkönigin von Terlan, Magda Lena Runer, die Spargelkönigin von Schrobenhausen, Annalena Fischbacher, und die Bayerische Kartoffelkönigin Verena Wenger. Sie alle gratulierten zu dieser kulinarischen Initiative.Landtagsabgeordneter Helmut Tauber sagte, dass die „Terlaner Spargelzeit“ ein Leuchtturm im kulinarischen Angebot in Südtirol sei, während HGV-Präsident Manfred Pinzger bemerkte, dass diese Spezialitätenwoche auch ein gutes Beispiel sei, wie Landwirtschaft und Gastronomie voneinander profitieren und sich gegenseitig stützen können. Bürgermeister Hansjörg Zelger betonte, dass der Terlaner „Margarete“ Spargel ein wichtiger Begriff sei, nicht nur in kulinarischer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht.Gemeinsam mit der Spargelkönigin Anna Lena Runer haben die Ehrengäste am traditionellen Spargelstechen teilgenommen und somit die Spargelzeit offiziell eingeläutet.Bei der Eröffnungsveranstaltung wurden abschließend kulinarische Spitzengenüsse vom Terlaner „Margarete“ Spargel, zubereitet von den sieben teilnehmenden Gastbetrieben, und der frische Spargelwein der Kellerei Terlan kredenzt. Serviert wurden die Köstlichkeiten von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4E der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran.Neben dem Spargelgenuss steht bei der „Terlaner Spargelzeit“ auch das Erleben des Stangengemüses auf dem Programm. Einheimische und Gäste können sich bei „kulinarischen Spargelwanderungen“ am 9., 23. und 30. April 2022 mit Experten auf Entdeckungsreise in den Spargelfeldern begeben und dabei auch Spargelkreationen sowie Terlaner Weine verkosten.Bei den Spargel-Radtouren am 19. und 26. April sowie am 3. Mai können Interessierte mit dem eigenen Fahrrad von Terlan über Vilpian zu einem Spargelfeld radeln, in der Kellerei Terlan den Terlaner Wein und Spargelhäppchen sowie zum Abschluss in einem Restaurant ein typisches Spargel-Mittagessen genießen. Am 9. und 19. April wird auch die Spargelkönigin Magda Lena Runer beim kulinarischen Rahmenprogramm dabei sein.Alle Informationen zur „Terlaner Spargelzeit“ und zum detaillierten Rahmenprogramm gibt es unter www.terlaner-spargelzeit.it.Gasthaus „Zum Hirschen“, Vilpian, Tel. 0471 678 533Hotel Restaurant “Sparerhof“, Vilpian, Tel. 0471 678 671Hotel Restaurant „Weingarten“, Terlan, Tel. 0471 257 174Restaurant Pizzeria „Oberhauser“, Terlan, Tel. 0471 257 121Restaurant „Oberspeiser“, Terlan, Tel. 0471 257 150Restaurant „Patauner“, Siebeneich, Tel. 0471 918 502Restaurant Pizzeria „Egger“, Terlan, Tel. 0471 188 9670