Termin steht: Befähigungsprüfung für Kfz-Hauptuntersuchungsinspektoren

Nach der Reform des Berufs findet nun die erste Befähigungsprüfung für Hauptuntersuchungsinspektoren und Hauptuntersuchungsinspektorinnen, Modul B, in der Landesprüfstelle für Fahrzeuge in Bozen statt, und zwar am 28. Februar um 9.00 Uhr.„Diese Prüfung ist besonders wichtig, damit wir über qualifizierte Inspektoren und Inspektorinnen verfügen, die die vom Staat vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen in den über 100 ermächtigten Werkstätten in Südtirol durchführen können“, unterstreicht Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Pro Jahr werden in Südtirol rund die 150.000 Kraftfahrzeuge dieser ministeriellen Überprüfung von Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit unterzogen.Ablegen können die Befähigungsprüfung laut dem Direktor des Kraftfahrzeugamts des Landes, Markus Kolhaupt, alle, die eine vierjährige Berufsausbildung im Kfz-Gewerbe durchlaufen- und den entsprechenden 296-stündigen Vorbereitungskurs besucht haben. Wer die Prüfung erfolgreich bestanden hat, kann dann in einer der über 100 Werkstätten die Hauptuntersuchungen von Kraftfahrzeugen durchführen. „Neue Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3500 Kilo werden generell nach 4 Jahren zum ersten Mal dieser Prüfung unterzogen, alle anderen alle 2 Jahre“, sagt Kohlhaupt.Interessierte können sich ab sofort und noch bis 13. Februar 2023, 12 Uhr, zur Befähigungsprüfung anmelden. Dazu müssen sie ein eigenes Anmeldeformular ausfüllen und zusammen mit den nötigen Anlagen an die Mail-Adresse [email protected] schicken.Die Voraussetzungen der Bewerberinnen und Bewerber werden von der Prüfungskommission überprüft und die Zulassung zur Prüfung bis zum 23. Februar bekannt gegeben. Der Termin für die praktische Prüfung wird nach erfolgreichem Abschluss des schriftlichen Teils bekannt gegeben. Insgesamt wird die schriftliche Prüfung 40 Minuten dauern. Für das Bestehen dieses ersten Teils sind maximal vier Fehler bei 60 Quizfragen zulässig.