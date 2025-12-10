Der 15-Jährige war verhaftet worden, nachdem die Ermittler Hinweise auf eine Fluchtplan gefunden haben wollten. In der Folge wurde der Jugendliche in einer therapeutischen Wohngemeinschaft außerhalb von Südtirol untergebracht. <BR \/><BR \/>Diese Vorbeugemaßnahme ist inzwischen abgelaufen, er bleibt aber weiterhin dort. Die Experten der Einrichtung sind auf psychologische Begleitung von Jugendlichen spezialisiert, die in Terror-Kreise geraten sind – genau das glaubt die Staatsanwaltschaft am Bozner Jugendgericht belegen zu können. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, wird dem 15-Jährigen die Beteiligung an einer Terror-Vereinigung zur Last gelegt sowie die Vorbereitung eines Anschlags. Der Jugendliche soll von der internationalen, intensiv übers Internet operierenden Sekte 764 radikalisiert worden sein. <BR \/><BR \/>Er wird u.a. verdächtigt, einen Molotov-Cocktail gebaut und gezündet sowie öffentliche Flächen mit Symbolen der Sekte beschmiert zu haben, auch sei bei ihm pädo-pornografisches Material gefunden worden.<BR \/><BR \/>Allein für die Terror-Verstrickung drohen laut italienischen Strafgesetzbuch fünf bis zehn Jahre Haft – um ein Drittel reduziert, da der Verdächtige minderjährig ist. <BR \/><BR \/>Das Jugendstrafrecht sieht zwar die Möglichkeit der gerichtlichen Verzeihung – ein völliger Erlass der Strafe – vor, doch dies ist nur bis zu einer Höchststrafe von zwei Jahren möglich. <BR \/><BR \/>Möglich ist deshalb, dass dem Jugendlichen, der inzwischen mit der Justiz kooperieren soll, bereits im Rahmen der Vorverhandlung eine mehrjährige Probezeit auferlegt werden könnte, falls ihn der Richter der ihm vorgehaltenen Straftaten für schuldig befinden sollte.