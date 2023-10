Totalblockade des Gazastreifens, tote Zivilisten, drohende Bodenoffensive: Das sagt das Völkerrecht

„Totalblockade“ des Gazastreifens – UNO-Hochkommissar übt scharfe Kritik an Maßnahmen

Der äußerst blutige Konflikt zwischen der Hamas und Israel wirft viele Fragen auf. Neben Soldaten und Kämpfern werden auch viele Zivilisten auf beiden Seiten verwundet, getötet oder entführt. Die Abriegelung Gazas und das Vorgehen Israels könnten illegal sein. Was sagt das humanitäre Völkerrecht, und wo ist die Grenze zu Kriegsverbrechen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.Ja. Es ist unerheblich, ob es sich um einen erklärten Krieg, einen internationalen bewaffneten Konflikt oder einen internen bewaffneten Konflikt handelt. Das Grundprinzip des sogenannten humanitären Völkerrechts – der internationalen Regeln zur Kriegsführung – ist in allen Fällen, dass Zivilisten so weit wie möglich geschützt werden müssen. Angriffe dürfen immer nur auf militärische Ziele erfolgen.Aus Sicht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (ICRC), das weltweit die Einhaltung des Kriegsrechts überwacht, besteht ein „bewaffneter Konflikt“ zwischen Israel und einer nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierung – dem militärischen Arm der Hamas. Laut Rotem Kreuz gilt auch in diesem Fall das humanitäre Völkerrecht.Wer Zivilpersonen benutzt, um militärische Ziele zu schützen, begehtnach den Worten der Völkerrechts-Expertin der Universität Basel,Anna Petrig, eindeutig ein Kriegsverbrechen. „Das ist nie erlaubt.“Vor diesem Hintergrund scheint auch die Aufforderung der Hamas an die Bevölkerung des Gazastreifens, dessen Nordhälfte trotzisraelischer Warnungen nicht zu verlassen, problematisch.Im Prinzip ja, sagt Völkerrechts-Expertin Petrig. Solange es sich umein militärisches Ziel handle, sei das rechtlich zunächst nicht zubeanstanden. Zivile Kollateralschäden müssten aber verhältnismäßigzum erzielten militärischen Vorteil sein. Die Zerstörung einesgroßen Militärflughafens rechtfertigt demnach mehr zivile Opfer alsder Angriff auf eine kleine militärische Stellung.Solch eine Belagerung sei eine „kollektive Bestrafung“ der Zivilbevölkerung, die nach internationalem Recht strikt verboten sei, sagte die Sprecherin des UN-Büros für Menschenrechte, Ravina Shamdasani.Petrig sagt hingegen: „Belagerung ist grundsätzlich keine verbotene Kriegsmethode.“ Sollte das Ziel aber sein, die Bevölkerung auszuhungern, wäre es verboten und sogar ein Kriegsverbrechen.Die Anweisung aus Israel zur Räumung des nördlichen Gazastreifenswiderspräche zusammen mit der Belagerung internationalem Recht,stellte das ICRC fest. In dem dicht besiedelten Küstenstreifen habedie Bevölkerung keine Chance, sich woanders in Sicherheit zubringen, argumentierte das Rote Kreuz.Auch hier gilt: Solange militärische Ziele im Visier sind und dieZahl der zivilen Opfer nicht unverhältnismäßig ist, darf ein Staatauch in einem sehr dicht besiedelten Gebiet vorgehen. DieBeurteilung der Verhältnismäßigkeit ist laut Petrig an keinedefinierte Obergrenze bei den zivilen Opfern gebunden.Dafür käme – wie zum Beispiel bei der Aufarbeitung der Gräuel derJugoslawienkriege – der Internationale Strafgerichtshof in Den Haaginfrage.Das humanitäre Völkerrecht versucht einen Ausgleich zwischenmilitärischen Interessen und der Menschlichkeit. Bei zu striktenRegeln würden sich die Militärs von vornherein nicht daran halten,meint Petrig. Aufschlussreich sei das fachliche Synonym fürhumanitäres Völkerrecht: „Das Recht des bewaffneten Konflikts.“Unmittelbar nach dem Großangriff der Hamas hatte Israels Regierung die Versorgung des Gazastreifens gestoppt. Die Lieferung von Strom, Treibstoff, Lebensmitteln, Trinkwasser und anderen Gütern wurde von einem Tag auf den anderen eingestellt. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, übte scharfe Kritik an den Maßnahmen, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen würden. Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bezeichnete die Abriegelung als nicht vereinbar mit dem gebotenen Schutz von Zivilisten.Israel argumentierte die „Totalblockade“, wie sie Verteidigungsminister Joav Galant nannte, mit dem Selbstverteidigungsrecht. „Kein Strom, kein Essen, kein Sprit, alles ist abgeriegelt. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln dementsprechend“, sagte Galant. Energieminister Israel Katz will den Gazastreifen erst versorgen, wenn die Geiseln der Hamas freigelassen werden. „Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis die israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind.“Seit dem Angriff der Hamas am Samstag sind auf beiden Seiten Tausende Menschen gestorben.