Terrorismusverdacht: 3 Männer festgenommen

Nach der Explosion eines Autos mit einem Toten in Liverpool hat die Polizei 3 Männer wegen Terrorismusverdachts festgenommen. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden. Ein weiterer wurde verletzt.