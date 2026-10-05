Die Zukunft des Tertiarklosters in Kaltern bleibt weiter offen. Der Zentralrat der Vinzenzgemeinschaft stimmte am Samstag bei einer außerordentlichen Vollversammlung in der Eppaner Raiffeisenhalle über den Kompromiss ab. Dieser war zwischen Kalterns Bürgermeister Christoph Pillon und dem Präsidenten der Vinzenzgemeinschaft, Heinrich Erhard, ausgehandelt worden.<BR \/><BR \/>Das Ergebnis der Wahl: 51 Mitglieder des Zentralrates lehnten den Kompromiss ab, lediglich 43 Mitglieder waren dafür. Elf Stimmen wurden dagegen als ungültig erklärt. Damit wurde der Kompromiss endgültig abgelehnt. Im Gespräch mit den „Dolomiten“ zeigte sich Präsident Erhard enttäuscht über den Ausgang der Wahl. Wie es in der Causa nun weitergeht, wisse er nicht, betonte Erhard.<h3>\r\n„Ich bin sehr enttäuscht“<\/h3>Kalterns Bürgermeister Christoph Pillon zeigte sich auf Nachfrage erstaunt über die Entscheidung des Zentralrates der Vinzenzgemeinschaft. „Ich muss zugeben, dass ich sehr enttäuscht bin“, unterstrich Pillon.<BR \/><BR \/>Laut dem ausgehandelten Kompromiss hätte das Tertiarkloster bei der Vinzenzgemeinschaft bleiben sollen. Die Gemeinde Kaltern hätte dagegen die zwölf Wohnungen im angrenzenden Haus St. Elisabeth erwerben sollen, um es für soziale Wohnzwecke, gemeinsam mit der Altenheimstiftung, zu nutzen. Diese Möglichkeit ist nun jedoch endgültig Geschichte. „Der Kompromiss wäre für beide Seiten fair gewesen. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass der Zentralrat den Vorschlag ablehnt“, gestand Pillon.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde Kaltern werde nun von dem ihr zusprechenden Vorkaufsrecht Gebrauch machen. „Einen ersten Beschluss hat der Gemeinderat bereits genehmigt, nun ist ein weiterer Akt im Rat notwendig, um das Vorkaufsrecht unter Dach und Fach zu bringen“, erläuterte der Bürgermeister. Dies soll bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates, voraussichtlich am 15. Oktober, erreicht werden.