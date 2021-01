Testaktion am Wochenende in Tramin

Die Bürger sind am Samstag, 30. Januar und am Sonntag, 31. Januar von 8 bis 18 Uhr dazu eingeladen, sich auf Sars-CoV-2 testen zu lassen.Die Testung findet im Bürgerhaus von Tramin statt. Der Test ist kostenlos, die Teilnahme freiwillig.Für die Teilnahme an der Testaktion wird gebeten sich online vorzumerken.Der Link zur Online-Vormerkung sowie weitere Informationen sind auf der Gemeindeseite einsehbar.An der Testaktion eingeladen sind auch alle Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Kurtatsch, die in die Mittelschule Tramin zur Schule gehen.Außerdem sind auch all jene Personen dazu aufgerufen teilzunehmen, die im Gemeindegebiet Tramin arbeiten.

