Testaktion in Seniorenwohnheimen läuft an

In Südtirol gebe es derzeit 75 Seniorenwohnheime sowie das Langzeitpflegeheim in Firmian, wie Deeg betonte. Insgesamt stehen 4413 Betten zur Verfügung, 5133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Patienten.29 Heime seien derzeit von Corona-Fällen betroffen. 259 positiv getestete Heimbewohner seien in den Heimen isoliert, 75 Infizierte in Einrichtungen außerhalb der Heime untergebracht, nannte Deeg einige Zahlen.Mit einer groß angelegten Testaktion in den Heimen wolle man die Infektionslage unter Kontrolle bekommen. Neben dem Südtirol Monitoring – dabei werden 4000 Südtiroler sowie 900 Personen aus dem Schul- und Kindergartenbereich und 300 volljährige Oberschüler 4 Wochen lang einmal wöchentlich mittels Antigen-Schnelltest getestet – werden nun auch die Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnheime einem Screening unterzogen.Für die Prävention sei das Testen die wichtigste Maßnahme, so Widmann. Mit den Screenings könne man ein aussagekräftiges Bild darüber erhalten, wie sich die Situation in den Heimen derzeit darstellt, erklärte Widmann. So sollen Infektionsherde nachverfolgt und das Virus eingedämmt werden.Getestet werden solle gleich 3 Mal: Und zwar erst mit einem PCR-Test, dann mit jeweils 72 Stunden danach mittels Antigen-Schnelltest. So wolle man unklare Ergebnisse verhindern und ein eindeutiges Bild erhalten.Vom Screening ausgeschlossen seien aktiv infizierte Personen bzw. Personen die positiv getestet wurden, aber innerhalb des vergangenen Monats durch negative Tests als geheilt eingestuft werden konnten.

am