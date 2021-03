Tests an Schulen laufen an: Ab heute wird in der Nase gebohrt

Heute dürfen bis zu 1200 Kinder an Südtirols deutsch- und ladinischsprachigen Grundschulen einmal völlig sorglos in der Nase bohren.In 73 Klassen an 14 Schulen startet nämlich das Pilotprojekt mit den so genannten Nasenbohrer-Tests. Ob diese Tests kommende Woche dann wie geplant auf alle Grundschulen im Land ausgedehnt werden können, ist derzeit allerdings noch fraglich.Die Teilnahme an den Nasenbohrer-Tests ist freiwillig. Bis Donnerstagnachmittag mussten die Eltern der Schüler, die sich am heutigen Freitag testen können, ihr Einverständnis geben. Alle anderen haben noch Zeit bis heute Vormittag. Für jene Kinder, die sich nicht testen lassen, gibt es keinerlei Konsequenzen.Eigentlich hätten die Nasenbohrer-Tests bereits am Donnerstag beginnen sollen. Weil die Vordrucke für die Einwilligung der Eltern jedoch nicht rechtzeitig eingetroffen waren, musste der Beginn der Aktion verschoben werden.

stol/d/em