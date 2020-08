Tests für Erntehelfer angelaufen

Mit den ersten 96 PCR-Abstrichen ist die große Test-Aktion bei Erntehelfern angelaufen.„Begleitet wird sie von Kontrollen in den Betrieben. Da gibt es kein Pardon“, so Landesrat Arnold Schuler nach einem Treffen im Regierungskommissariat. Indes suchen HGV, Bauernbund und Land zusätzliche Unterkünfte für Mitarbeiter und Altenpflegerinnen („Badanti“) aus Rumänien, Bulgarien und der Ukraine, die in Quarantäne müssen. „Denn Gossensaß ist begrenzt und nur für absolute Notfälle da“,betont Schuler.

d/bv