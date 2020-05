Preisschild von falsch gelieferter Ware abgerissen – Was tun?

Der Onlinehändler weigerte sich jedoch die Retoure des Verbrauchers zu akzeptieren, mit der Begründung, die Schuhe „seien nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand“, der slowenische Käufer hatte ja das Etikett entfernt.Nun wandte sich der Verbraucher an das Europäische Verbraucherzentrum(EVZ) Slowenien, welches die Reklamation an uns weiterleitete. Wir nahmen mit dem Verkäufer Kontakt auf und wiesen ihn darauf hin, dass der Verbraucher nicht vom Vertrag zurücktreten, sondern lediglichseinen Gewährleistungsanspruch geltend machen wollte, da ihm einfalsches Schuhmodell geschickt worden war.Im Gewährleistungsfall muss die Ware nicht im Originalzustand zurückgegeben werden. Kurz darauf erreichte das EVZ Italien die positiveRückmeldung des Händlers: Dieser akzeptierte die Retoure und erstattetedem Verbraucher den Betrag von 580,00 Euro.

stol