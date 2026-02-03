Die Szene spielte sich unweit der Ortschaft Vodo di Cadore ab. Der Junge war nach dem Unterricht auf dem Weg nach Hause und wollte wie gewohnt die Linie 30 des regionalen „Dolomiti Bus“ nutzen. Doch die Fahrt endete für den Jungen abrupt, als der Busfahrer das neue Pauschalticket einforderte: zehn Euro – ein Betrag, den der Schüler nicht dabei hatte. <BR \/><BR \/>Der Fahrer zeigte sich weder gnädig noch kulant, bot ihm auch keine Ermäßigung für Kinder an, sondern verwies ihn des Busses. Zurück blieb ein frierender Elfjähriger – allein, auf einer verschneiten Landstraße, mehrere Kilometer von zu Hause entfernt.<BR \/><BR \/>Seine Eltern fanden ihn erst später vollkommen unterkühlt: zitternd, mit blauen Lippen und in einem besorgniserregenden Zustand. „Er war völlig am Ende“, berichtete seine Mutter. Seit dem Vorfall weigert sich der Junge, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Eltern bringen ihn seither täglich mit dem Auto zur Schule.<BR \/><BR \/>Hintergrund des Ganzen ist ein Tarifexperiment im Zuge der Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 2026. Auf der Strecke zwischen Calalzo und Cortina wurde ein Einheitspreis von zehn Euro eingeführt – unabhängig von der tatsächlichen Distanz. Kinder ohne Dauerabo mussten den vollen Preis zahlen. Nach dem Vorfall und der heftigen öffentlichen Kritik ruderte die Provinz Belluno rasch zurück und setzte das umstrittene „Olympia-Ticket“ vorerst aus.<h3>\r\nFahrer: „Stand sehr unter Druck“<\/h3>Doch damit war die Geschichte nicht zu Ende. Nach eingereichter Strafanzeige und medialer Empörung kam es nun zu einer unerwarteten Wende. In einem vertraulichen Gespräch trafen sich die Eltern des Jungen mit dem betroffenen Fahrer, Salvatore Russotto. Der Fahrer schilderte seine Sicht der Dinge: Er habe sich an jenem Tag durch aggressive Fahrgäste stark unter Druck gesetzt gefühlt und die Situation mit dem Jungen falsch eingeschätzt. Er betonte, das Kind nicht aktiv zum Aussteigen aufgefordert zu haben, räumte aber ein, in der Kommunikation schwerwiegende Fehler gemacht zu haben.<BR \/><BR \/>Die Eltern zeigten sich nach dem Gespräch versöhnlich. Sie hätten gespürt, dass der Fahrer aufrichtig bereue, was geschehen sei. „Wir haben seine Situation verstanden“, sagte der Vater im Anschluss. Die Familie bat die Öffentlichkeit eindringlich darum, von weiterer medialer Hetze gegen den Mann abzusehen. Für sie sei die Angelegenheit menschlich geklärt.<BR \/><BR \/>Trotz der Versöhnung bleibt die berufliche Zukunft von Salvatore Russotto ungewiss. Er ist weiterhin vom Dienst suspendiert. Die Busgesellschaft prüft in einer internen Untersuchung, ob er seine Aufsichtspflicht gegenüber einem Minderjährigen verletzt hat. In Italien gelten in solchen Fällen strenge Vorschriften, und auch wenn das Kind nun wohlauf ist und die Familie ihren Frieden gefunden hat, droht dem Fahrer weiterhin die Kündigung.<h3>\r\nHintergrund<\/h3><BR \/>Die Einführung dieses Tarifs war ein Experiment der Provinz Belluno und des Verkehrsunternehmens Dolomiti Bus, das im Hinblick auf die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele Milano-Cortina 2026 gestartet wurde.<BR \/><BR \/>Der Zweck: Man wollte die Linie 30 (Calalzo–Cortina) als „Premium-Expresslinie“ für Touristen und Pendler etablieren. Um den Service zu finanzieren und den Ansturm zu steuern, wurde ein Pauschalpreis von 10 Euro pro Fahrt eingeführt – unabhängig davon, ob man die ganze Strecke fuhr oder nur ein paar Kilometer.<BR \/><BR \/>Das Problem: Zuvor kostete die Strecke für kurze Distanzen (wie die des Jungen) nur wenige Euro. Die Umstellung war schlecht kommuniziert, und es gab keine Übergangsfristen oder Ermäßigungen für Minderjährige ohne Abonnement.<BR \/><BR \/>Die Reaktion: Nach dem Vorfall mit dem 11-Jährigen reagierte die Provinz sofort und setzte den 10-Euro-Tarif aus. Man kehrte zum kilometerbasierten Tarif zurück, um sicherzustellen, dass Einheimische und Schüler nicht für den touristischen Ausbau „bestraft“ werden.