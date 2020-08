Thailändische Touristen verirren sich am Plattkofel – Aiut Alpin eilt zu Hilfe

Die Einsatzkräfte des Aiut Alpin wurden am gestrigen Dienstag gegen 22 Uhr nachts zu einem Einsatz auf dem Plattkofel gerufen. 2 thailändische Touristen, die zuvor am Klettersteig unterwegs waren und noch vor Einbruch der Dunkelheit den Wanderweg zurück ins Tal antreten wollten, verirrten sich auf dem Rückweg in unwegsames Gelände.Sie sahen sich daher gezwungen, den Notruf abzusetzen. Umgehend machte sich der Notarzthubschrauber Aiut Alpin auf den Weg, um die beiden Touristen ausfindig zu machen. Die beiden Thailänder konnten nach kurzer Zeit unverletzt geborgen und sicher zurück ins Tal gebracht werden.

jno