Der Elefant habe zunächst unter anderem einen Obststand des Restaurants durchsucht und Teile der Konstruktion stark beschädigt, darunter Regale und weitere Einrichtungen, schrieb die Zeitung „Bangkok Post“. Auf Fotos waren zahlreiche auf dem Boden verteilte Trümmerteile zu sehen.<BR \/><BR \/>Berichten zufolge hält sich das Tier häufiger außerhalb der Grenzen des Nationalparks auf. Anrainer vermuten, der Elefant könnte „einen Geschmack für menschliche Nahrung entwickelt“ haben.<BR \/><BR \/>Das Restaurant liegt nicht weit vom Khao-Yai-Nationalpark und serviert Gerichte aus dem Nordosten von Thailand. Es hat auch Filialen in Bangkok und wurde vor einigen Jahren vom Michelin Guide mit der Auszeichnung „Bib Gourmand“ für hochwertige Küche zu moderaten Preisen geehrt.<BR \/><BR \/>Khao Yai gehört seit 2005 zum Weltnaturerbe der UNESCO. Der Park liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Erst im Februar war ein Camper dort von einem aggressiven Elefantenbullen totgetrampelt worden. Die Tiere leiden in vielen Teilen Asiens unter dem massiven Verlust ihres Lebensraums. Immer häufiger kommt es deshalb zu Mensch-Tier-Konflikten.