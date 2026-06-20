Aus allen Einsendungen hat eine Fachjury von Paulaner nun die Top 10 Bewerbungen ausgewählt. Für diese beginnt jetzt die nächste entscheidende Runde: das Online-Voting. Wer hier die meisten Stimmen innerhalb 30. Juni sammelt, sichert sich fix einen Platz beim Casting in Deutschland, während die anderen vier Kandidaten werden von einer Jury ausgewählt werden.<BR \/><BR \/>Dort wartet die nächste große Herausforderung: Gemeinsam mit den weiteren Kandidaten müssen die Finalisten die prominente Jury rund um Konrad Laimer, Stefan Lehmann und Lena Oberdorf überzeugen. Sie stellen schließlich den Kader zusammen, der sich den Traum erfüllt und gegen die Profis des FC Bayern München antreten darf.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="sRgVRB6r"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Besonders erfreulich: Unter den Top 10 befinden sich auch mehrere Südtiroler Bewerber. Deshalb heißt es jetzt: kräftig abstimmen! Jede Stimme erhöht die Chance, dass Südtirol beim Casting in Deutschland stark vertreten ist und vielleicht sogar ein heimischer Fußballfan den Sprung in die Auswahlmannschaft schafft.<BR \/><BR \/>Die Aktion „The Match of Your Life“ wird in Südtirol von den Dolomiten und Südtirol 1 unterstützt. Die zehn Bewerbervideos sind auf der Internetseite veröffentlicht. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.paulaner-matchofyourlife.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Also: Jetzt mitvoten unter paulaner-matchofyourlife.it.<\/a>